Legendarische radioman Lex Harding ontmoette de groten der aarde. ‘Jimi, look eens effe here!’

‘Alleskun­ner’ Guus Meeuwis krijgt Lennaert Nijgh Prijs

9:22 Guus Meeuwis krijgt de Lennaert Nijgh Prijs 2019 voor beste tekstdichter. Meeuwis mag de prijs vanavond in ontvangst nemen tijdens de uitreiking van de Buma Awards in Studio 21 in Hilversum, maakte organisatie Buma Cultuur zojuist bekend.