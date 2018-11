Legendarische stem van moordende filmcomputer HAL 9000 overleden

Het overlijden van Rain werd bekendgemaakt door het Stratford Festival, het Canadese theatergezelschap waarvan Rain in 1953 een van de oprichters was. Rain was een veelgeprezen acteur, met een behoorlijke lijst films op zijn conto, maar om zijn onzichtbare optreden in Kubricks ruimtefilm zal hij het meest worden herinnerd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat HAL, in het script nog Athena geheten, een vrouwenstem zou krijgen, weet The Hollywood Reporter . Pas later besloot filmmaker Kubrick dat de computer meer als man moest klinken. Meerdere acteurs deden een poging, maar het onderkoelde toontje van de Canadees Rain gaf de doorslag.

Voeten op een kussen

In het najaar van 1967 liet Kubrick Rain naar New York komen, om daar in een anderhalve dag durende opnamesessie HAL zijn inmiddels onmiskenbare stemgeluid te geven. Om zijn kalme toon tijdens de opnames te bewaren, lag Rain onderuit met zijn voeten op een kussen. In 1984 leende Rain zijn stem aan het vervolg 2010: The Year We Make Contact.



Rain sprak zelden over de rol die hem bij een groot publiek onsterfelijk maakte. Hoofdrolspeler Keir Dullea, die de rol van gezagvoerder David Bowman speelde, deed dat wel. ,,Hij is het hoofdkarakter van de film, wat mij betreft’’, zei Dullea in 2016 tijdens een interview. ,,Hij was briljant gecast. Iets in zijn stem maakte het perfect. Het was uitzonderlijk.’’