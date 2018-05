Legionellapatiënt Henk Westbroek buiten levensgevaar

,,Als gevolg van een knappe analyse van longartsen en een behandeling op maat in het Diaconessenhuis van Utrecht, ben ik niet langer in levensgevaar", schrijft Henk in een tweet. De presentator van RTV Utrecht bedankt het medisch personeel dan ook uit de grond van zijn hart, ,,Grote dank medische staf", schrijft hij. Henk werd vorige week met spoed opgenomen en kreeg een intensieve antibioticakuur om de bacterie aan te pakken.



,,Longontsteking in de legionellavariant was me tot nu toe bespaard gebleven, maar kan ik nu ook op mijn lijst bijschrijven'', twitterde Westbroek ruim een week geleden. ,,Op dood gaan na, heb ik ondertussen alles wat je krijgen kunt wel zo ongeveer gehad.''



Westbroek werd ziek tijdens zijn recente vakantie op Sicilië (Italië), waar hij in eerste instantie een voedselvergiftiging opliep. Ook zijn vrouw Julia kwam er niet ongeschonden van af: zij liep op vakantie een ontstoken been op, waarvoor de Westbroekjes ook al in het ziekenhuis belandden.