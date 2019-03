Lenette van Dongen loopt weg uit radioshow wegens te veel aandacht voor brexit

Cabaretière Lenette van Dongen (60) is gisteravond teleurgesteld weggelopen uit het NPO1-radioprogramma Kunststof, omdat daarin volgens haar te lang aandacht werd besteed aan de stemming van het Britse lagerhuis over de brexit. Toen presentator Frénk van der Linden na een break van bijna 20 minuten het gesprek met Van Dongen wilde hervatten, bleek ze de studio te hebben verlaten.

Van Dongen was in de uitzending om samen met Van der Linden te praten over haar nieuwe voorstelling Paradijskleier waarmee ze tot en met juni in Nederlandse theaters staat. De cabaretière kwam uitgebreid en circa een half uur aan het woord in het eerste deel van de uitzending die om half acht 's avond begon. Na het journaal werd echter geschakeld naar Londen waar een correspondent het verloop van de brexitstemming en de gevolgen daarvan. Een ruime meerderheid van het Lagerhuis stemde tegen de brexitdeal die premier Theresa May eergisteren overeenkwam met de Europese Commissie. 391 parlementariërs wezen May’s akkoord met Brussel over een geregeld vertrek uit Europa af, 242 stemden voor haar voorstel.

Lees ook PREMIUM Schaamteloos geestige Lenette heeft té veel te vertellen om te stoppen Lees meer

Tegen het einde van het radioprogramma, dat in de tweede helft dus vooral ging over de brexit, wilde presentator Van der Linden het afgebroken gesprek met Van Dongen graag weer hervatten. Maar die bleek, kennelijk mokkend, haar biezen te hebben gepakt. Van der Linden excuseerde zich richting de al vertrokken cabaretière en luisteraars, omdat de Kunststof aanvankelijk geheel over Van Dongen zou gaan. Die was voor dat doel naar de studio gekomen. ,,Lenette van Dongen vond het allemaal te lang duren. Ze is weggegaan, omdat ze het idee had dat we de draad van ons gesprek niet meer konden oppakken. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. We hadden het interview graag willen vervolgen.”

Paniek

Omdat Van Dongen er niet meer was, werd de verdere uitzending noodgedwongen gevuld met muziek. Uit reacties op sociale media, zoals die van presentator Renze Klamer, blijkt overigens dat in de Kunststof-studio enige paniek ontstond toen de cabaretière opeens weg bleek. Van der Linden zou daarover luid hebben gebeld en daarmee een live-uitzending in een andere ruimte hebben verstoord, zo twitterde Klamer. Lenette van Dongen was niet voor commentaar bereikbaar.

Haar voorstelling is overigens goed ontvangen en werd door onze recensent beoordeeld met vier sterren. In Paradijskleier toont de cabaretière zonder gêne haar lillende armspieren en rollende vetschort: een mooi staaltje exhibitionisme, druipend van de zelfspot. Want hoezeer ze het thema van het ouder worden ook ernstig neemt, ze schatert steevast om zichzelf en haar medemens.