Lenny Kravitz brengt memoires uit: Let Love Rule

,,Het gaat over de eerste 25 jaar van mijn leven met als hoogtepunt de release van mijn eerste album ( Let Love Rule in 1989, red.)”, vertelt Lenny. ,,Het zijn jaren die me hebben gevormd en me zo veel hebben geleerd over mezelf.

Kravitz zou dit jaar op 24 juni optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam, als onderdeel van zijn Here to Love-tournee. In verband met het coronavirus is dat uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend.