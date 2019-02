Lenny Kuhr: Ik herkende mezelf in die troubadour

Connie Witteman vordert ruim 1,3 miljoen van plegers juwelen­roof

14:28 Voormalig zangeres Connie Witteman dient in de strafzaak over de inbraak in haar woning een extra hoge vordering in om de drie verdachten te bewegen sieraden terug te geven. De drie braken op 7 juli vorig jaar in bij Witteman (67) en haar toenmalige verloofde Eugène van Dun (48).