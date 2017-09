Leo Alkemade doet een 'Matthijsje', foodporn in Koffietijd

Meet the cast of On Your Feet

De cast van de grote musicaltrekker van dit najaar heeft een gezellige strandborrel achter de rug. In On Your Feet wordt het verhaal van latino's Gloria en Emilo Estefan verteld.

Leo's 'serious shit'

Acteur-cabaretier Leo Alkemade heeft zichzelf a la De Wereld Draait Door-presentator Matthijs van Nieuwkerk ook een blonde coupe laten aanmeten. ,,Coupe soleil'', roept hij uit bij een foto waarop hij duidelijk een pruik draagt.

#brothers #dwdd #kanniewaarzijn #blondies #coupesoleil #matthijsenleo #leoenmatthijs #bnnvara #serieusshit #jenifferlopez Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 Sep 2017 om 9:49 PDT

Tom is enthousiast

Boer Tom geeft vanuit Nieuwe Niedorp een update van zijn nieuwbouwpaleisje. De fundering ligt en de muren staan al: de Boer Zoekt Vrouw-kandidaat en zijn vriendin Marieke kunnen niet wachten tot ze in het stulpje trekken.

Vergeet je even paar dagen om een foto te maken en staat bijna het hele huis al! #huisbouwen #welelkedageenfotomakenhé #datgaatmaardoor Een foto die is geplaatst door null (@) op 5 Sep 2017 om 11:16 PDT

Sylvie voor de camera

Sylvie Meis showt vanuit Londen haar laatste sexy lingeriesetjes. Vandaag loopt La Meis letterlijk op haar tenen in een rood exemplaar.

❤In the meantime in London❤ So happy with my new @amazonfashioneu family!! Shooting the #SylvieFlirtyLingerie Collection with you guys is amazing! @meis_enterprise @xellycvk Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 Sep 2017 om 5:57 PDT

Vrienden op zee

Zet De Vrienden van Amstel LIVE-artiesten VanVelzen, Jeroen van Koningsbrugge, Nick & Simon en Xander de Buisonjé op een bootje en het feest is compleet. ,,Wij vermaken ons wel!'' roept Xander uit.

Wij vermaken ons wel! 👍🏻 #vrienden Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 Sep 2017 om 5:11 PDT

Abbey juicht

Petticoat-actrice Abbey Hoes juicht het uit bij het CBR, want haar rijbewijs is binnen. 'Eekhoorn' Abbey kan rekenen op een tsunami aan felicitaties.

deze eekhoorn heeft een rijbewijs gehaald 🚙🚙🚙 Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 Sep 2017 om 4:46 PDT

Aanvallen!

Foodporn vanochtend in de studio van Koffietijd. Quinty en Loretta ontvingen kookkoninginnen en foodies Rens Kroes, Karin Luijten en Janny van der Heijden. De cake die Rens in 20 minuten op tafel zette, bleef na de opnames niet lang onaangebroken.

Dat was een feestje met deze fijne inspirerende vrouwen 💖 #foodspecial #koffietijd #morningshow #host #powerfood #freshfood #vegan #foodies #foodporn #foodforlife Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 Sep 2017 om 7:21 PDT

Georgina's kat heeft geen zin

Eén van de katten van Georgina Verbaan heeft een plekje gevonden op de strijkplank van zijn baasje. ,,Maar strijken ho maar'', jammert de actrice.

Maar strijken ho maar. Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 Sep 2017 om 2:49 PDT

Om te gieren

Gerard Joling en zijn 'valse zuster' Gordon kun niet wachten tot morgen, dan kan er weer gegierd worden om de laatste avonturen van het hilarische duo. Zo zijn ze op bezoek bij Hannie, die om de dag een pakje zware shag oprookt. Goor kan het niet laten een grapje te maken als hij Hannie's emmertje met filtersigaretten ontdekt.

Morgen begint het nieuwe seizoen 'Geer & Goor: Stevig Gebouwd' 20:30 uur @rtl4 Het wordt weer om te gieren. Wel kijken hè! Gr. Geer #geerengoor #geerengoorsteviggebouwd Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 Sep 2017 om 6:33 PDT

Gwen: Stuur naaktfoto niet door

BNN-presentatrice Gwen van Poorten wil sexting en de schadelijke gevolgen voor het slachtoffer een halt toeroepen. De brunette poseert samen met andere BN'ers in een ludiek T-shirt tegen doorstuurders. 'Hou m'n tieten lekker voor jezelf', staat op het damesshirt. Op de mannelijke variant staat: 'Hou mijn piemel voor jezelf'.