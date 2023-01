Leo Alkemade over eerste ontmoeting Ronald Goedemondt: ‘Ik was net naakt in de gracht gesprongen’

De eerste kennismaking van Leo Alkemade met zijn nu Sluipschutters -collega Ronald Goedemondt staat in zijn geheugen gegrift. Alkemade was namelijk poedeltje naakt.

Alkemade (42) vertelt aan Veronica Superguide dat hij in zijn studententijd met onder anderen Henry van Loon in een studentenhuis in Amsterdam woonde. Van Loon was al bevriend met Goedemondt (47). ,,Ik werd naakt aan Ronald voorgesteld, nadat ik 's nachts iets uit de snoeppot had gepakt en in de gracht was gesprongen.’’

Uit de anekdote blijkt dat Alkemade zich insmeerde met vette crème, om snel warmer te worden. Vervolgens trok hij een suède jas aan. ,,Die jas was verpest, echt niet meer schoon te krijgen, en bleek van Ronald te zijn... Daar is onze vriendschap ontstaan.’’

Volgens Alkemade zijn hij en Goedemondt ‘heel verschillend’. ,,In de manier van communiceren, hoe we in het leven staan. Maar we begrijpen elkaar op komisch gebied volledig. Het grootste verschil tussen ons is dat ik een opportunist ben en hij helemaal kan opgaan in perfectie. Daar kan hij zich volledig in verliezen. Als Ronald een show doet, dan is over elke stap nagedacht. Hij heeft alles perfect onder controle: zijn lichaam, timing. Daar kan ik veel van leren. Andersom is hij jaloers op mijn intuïtie.”

Alkemade, Goedemondt en collega's Bas Hoeflaak en Jochen Otten zijn sinds 2013 in het Bnnvara-sketchprogramma Sluipschutters te zien. De bevriende cabaretiers bevinden zich op verschillende locaties en spelen bijbehorende typetjes, zoals een lijkschouwer, een boeddhist of een visboer.

Leo Alkemade is op dit moment te zien in de film De Tatta's. Goedemondt staat in het theater met zijn show Met knielende knikjes.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: