Leona Lewis gaat trouwen

Beau van Erven Dorens liefste Nederlan­der

17:29 Beau van Erven Dorens is uitgeroepen tot liefste mannelijke bekende Nederlander. In een onderzoek dat Peil.nl in opdracht van Wendy, het magazine van Wendy van Dijk hield, werd de presentator van onder meer Beau Five Days Inside, Het Amsterdam Project en Het Rotterdam Project als liefste aangewezen.