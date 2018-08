Leona Philippo bevallen van zoontje Tymon

Gastpro­gram­meur Utrechts festival trekt zich terug na beschuldi­ging seksueel misbruik

14:45 Het internationaal hoog aangeschreven Utrechtse popfestival Le Guess Who? is in grote verlegenheid gebracht door het vermeende misbruik van de Italiaanse actrice Asia Argento, die dit jaar als gastprogrammeur betrokken was bij het popfestival. De actrice heeft zich hiervoor teruggetrokken.