Leonardo DiCaprio (48) onder vuur om vermeende relatie met 19-jarig model: wat speelt er echt?

Hoe begon het verhaal?

Leonardo bezocht op 31 januari een feestje van zangeres Ebony Riley in Los Angeles. Op de stoel naast hem zat model Eden Polani. De twee werden samen gefotografeerd, de Britse krant Daily Mail pakte ermee uit en sprak van een ‘knus’ samenzijn.

Ondenkbaar is de relatie niet, want ‘Leo’ staat erom bekend geen vrouwen te daten die ouder zijn dan 25. Nieuwssites over de hele wereld namen het gerucht over en de naam van Polani werd veelvuldig gegoogeld. De showbizzmedia brachten meteen vervolgverhalen over wie toch de nieuwe vlam van Leonardo is, waarbij het ‘vermeende’ nauwelijks meer opviel.

Wie is Eden Polani?

Ze werd in 2003 geboren in Parijs, haar moeder is Frans en haar vader Israëlisch. Ter vergelijking: Leonardo was toen 29 jaar, zijn doorbraakfilm Titanic (1997) bijna zes jaar oud.

Polani’s omgeving zei altijd al dat ze model moest worden, maar dat nam ze nooit serieus, totdat ze ontdekt werd door het Israëlische agentschap ITM Models. Ze had de afgelopen jaren bescheiden succes, met onder meer een covershoot voor de Bulgaarse editie van Glamour. Op Instagram deelt ze haar werk- en reisfoto’s met haar 245.000 volgers.

Eden zou eerder een relatie hebben gehad met Gil Ofer, de zoon van miljardair en zakenman Idan Ofer. Ze studeert psychologie, heeft al jaren last van slaapproblemen en migraine en put veel steun uit haar joodse geloof, zei ze tegen Ynet.



Hoe waren de reacties?

Niet mals. Op sociale media ging het nieuws rond als voldongen feit en verzamelden tweets met kritiek honderdduizenden likes. Advocaat en opiniemaker Charlotte Proudman hekelde vooral de scheve machtsverhouding tussen de jonge Eden en de oudere, beroemde Leonardo.

Als de acteur haar dumpt als ze 25 is, heeft hij Eden volgens haar alleen maar gebruikt. ‘Vrouwen zijn geen accessoires of objecten die mannen kunnen vergaren om hun succes te laten zien en die ze afdanken als ze te oud zijn’, schrijft ze in een essay voor Newsweek.

Met name mannen verdedigden de acteur en merkten op dat hij niks illegaals doet. Oudere vrouwen die er problemen mee hebben, worden weggezet als jaloers, aldus Proudman. Die erkent dat Leonardo geen misdaad begaat, maar noemt zijn praktijken wel ‘eng’ en ‘misselijkmakend’.



De bekende comedian Katherine Ryan sprak ook van een ‘griezelig’ patroon, terwijl anderen context gaven om duidelijk te maken hoe fout de relatie zou zijn. ‘Leonardo’s vriendinnetje is zo jong dat haar schooltijd werd onderbroken door corona’, schreef comedian Rohita Kadambi, met 460.000 likes tot gevolg. ‘Leonardo is bijna 50 en datet iemand die haar schoolbal beleefde via Zoom’, voegde de taalkundeprofessor Uju Anya toe.

Een ander deelde een foto van acteurs Pedro Pascal en Bella Ramsey, de hoofdrolspelers van de hitserie The last of us. De twee zien eruit als vader en dochter, maar zijn min of meer even oud als Leonardo en Eden. De tweet kreeg 433.000 likes.

Ander geluid was zeldzaam, maar kwam wel: liefdescolumnist Jana Hocking betoogde bij Daily Mail dat Eden heus wel weet waar ze aan begint en alleen maar van de roem zal profiteren. Bovendien: als hij 19 was geweest en zij 48, had je volgens Hocking niemand gehoord.



Maar: is het waar?

Daar lijkt het niet op. Het doorgaans goed ingevoerde TMZ en People meldden dat Leonardo en Eden geen setje zijn. Ze zaten toevallig naast elkaar en bewogen in dezelfde vriendengroep, meer niet. De sites verwezen naar een anonieme bron. In zo’n geval is een uitspraak soms compleet verzonnen, maar nu kan het zomaar een stukje schadebeperking vanuit kamp-Leonardo zijn.

Hoe dan ook, het gerucht onderstreept volgens advocaat Proudman sowieso een breder probleem van machtige mannen die vrouwen gebruiken als sieraad en een samenleving die dat verheerlijkt. Het kwaad is al geschied: op de Instagram-pagina van Eden regent het reacties die haar moeilijk kunnen zijn ontgaan. Ze is een slachtoffer en moet maken dat ze wegkomt, schrijven mensen onder meer. Of genieten van de jaren voordat ze 25 wordt en Leonardo vooral kaalplukken, adviseren anderen.

Eden zelf heeft nog altijd niet gereageerd, maar fijn lijkt ze de affaire niet te vinden. Haar profiel zou woensdag enige tijd offline zijn geweest.

