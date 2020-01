Leonardo DiCaprio doneert 3 miljoen voor bestrijding bosbranden in Australië

Zo klinkt songfesti­val­kan­di­daat Jeangu Macrooy

11:31 Vanaf het moment dat deze site wist te melden dat de 26-jarige Jeangu Macrooy de opvolger is van Duncan Laurence om Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival, is de zanger de meest besproken artiest van dit moment. Want veel bellen gaan er nog niet af bij het horen van zijn naam. Wie is deze grote onbekende? En vooral: hoe klinkt hij? Een greep uit zijn toch al omvangrijke oeuvre.