Leonardo DiCaprio en Jeff Bezos investeren 200 miljoen voor behoud Amazone

AD Media podcast Angela de Jong: ‘Ik ben niet bang voor Marcel en Gijs’

Ondanks dat Renze Klamer al is begonnen met zijn zomershift op het late slot van RTL is de komkommertijd in de media is nog ver te zoeken. En dat betekent een bomvolle AD Media Podcast. Er wordt namelijk een gloednieuw opiniepanel opgetuigd door Gijs Rademaker - die overigens gewoon een gezinswoning heeft, in plaats van een studentenkamer met dinodekbed. Op1 is actueler en urgenter dan ooit met Sven Kockelmann en Tijs van den Brink en er is daar gedonder in de tent.