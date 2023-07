Leonie ter Braak, Jelka van Houten Roué Verveer in Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet

Op RTL 4 wordt het nu wederom uitgezonden. Ruben Nicolai gaat het programma nu presenteren in een totaal vernieuw decor. EndemolShine neemt de productie voor zijn rekening. Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet draaide aanvankelijk om bekende Nederlanders als kandidaten die voor een goed doel streden. Een seizoen later waren dat onbekenden. In de show werden filmpjes getoond van mensen in diverse situaties. Nadat die filmpjes tussentijds werden stopgezet, moesten de kandidaten raden wat die personen zouden gaan doen.



Peter Jan Rens ging zelf ook de straat op. De presentator vroeg dan bijvoorbeeld aan mensen of ze met hem mee wilden gaan naar Londen om thee te drinken. Het programma won in 1989 de Gouden Televizier-Ring. De laatste aflevering werd in 1997 uitgezonden.