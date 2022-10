Leonie ter Braak stapt over van SBS 6 naar RTL

Leonie ter Braak, in 2020 deelnemer aan Wie is de mol?, valt sinds vorig seizoen in als presentatrice bij de vooravondtalkshow HLF8. Daar trok talkshowhost Johnny de Mol zich in april tijdelijk terug. Ter Braak, die ook geregeld te zien is als sidekick in de dagelijkse meningenshow Vandaag Inside, presenteert HLF8 afwisselend met Hélène Hendriks. Namens SBS 6 presenteerde Ter Braak de voorbije jaren de programma’s Uit het leven gegrepen, Kinderen kopen een huis en Cupido Ofzo.



Ter Braak tekent een contract voor drie jaar bij RTL, waar ze in januari begint. Saillant in deze is de voorgenomen overname van Talpa, waar SBS 6 onder valt, door RTL. Mocht die doorgaan, dan komt Ter Braak ‘vanzelf’ weer bij die nieuwe mediapartij.