Leontine Borsato ontmoet Sarah

Video Kerstontbijt met Gordon bij Rotterdamse Blushing

17:16 De één maakte twee scheidingen mee, de ander verloor haar vader. Alle deelnemers aan Gordon’s kerstontbijt vanmorgen in zijn koffiezaak Blushing aan de Coolsingel in Rotterdam hebben een zwaar jaar achter de rug en daarom trakteerde Gordon hen op een uitgebreid ontbijt. ,,De afgelopen jaren hebben we eenzame ouderen in het zonnetje gezet tijdens de kerst, maar nu wilde ik wat doen voor gewone mensen met een tragisch verhaal’’, aldus de voormalig zanger.