Leontine hangt de influencer uit en in bubbelbad dansende Bettina boert cruesli op

Middelbare BN’ers pronken met wasbordjes: ‘Je hoeft geen 25 te zijn om in de sport­school te hangen’

Anouk (48) heeft een buik die strakker is dan die van haar man, Isa Hoes (56), Heleen van Royen (58) en Halina Reijn (47) laten in ondergoed hun afgetrainde lijven zien en Jaap Jongbloed (68) hangt in de gewichten voor de Men’s Health. Het wasbordje is dé trend onder de niet meer zo piepjonge BN’er.