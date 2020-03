Leontine is dankbaar en Sylvie hijst zich in leren rokje

Video Ruim 1,2 miljoen kijkers zien talentvol­le zusjes schitteren in The Voice Kids

10:52 Meer dan 1,2 miljoen kijkers schakelden gisteren hun tv in voor de eerste uitzending van het nieuwe seizoen van The Voice Kids. Daarin waren onder meer de twee muzikale zusjes Sarah en Romy te zien. Beide dames bliezen de juryleden omver met hun auditie. Het programma staat op de vierde plek in de top 25 van best bekeken programma's, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.