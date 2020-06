Leontine straalt met jurk in de tuin en Jim blijkt Guus Meeuwis look-a-like

Hoe hitmachine Shaggy (51) dankzij TikTok weer helemaal terug is

13:31 Mr. Boombastic zong Shaggy in 1995 al. Nu, 25 jaar later, is hij dankzij de jeugd weer helemaal terug. Op iTunes staat zijn nummer Banana op nummer 1. Dat betekent dat de inmiddels 51-jarige Shaggy, die eind jaren 90 al aan stoppen dacht, nu in vier decennia de hitlijsten weet te veroveren.