Les Misérables en Sweeney Todd grote winnaars op Musical Awards Gala

De vakjury liet blijken dat het de moderne interpretatie van klassieke musicals goed kan waarderen. Van de 19 prijzen gingen er dus 9 naar Les Misérables en Sweeney Todd. Beide producties zijn nog te zien in de theaters: Les Misérables toert in elk geval nog tot medio november rond door Nederland en verkast daarna naar Antwerpen en Gent. Sweeney Todd beleeft komende zondag de zogeheten dernière (de laatste voorstelling) in het Amsterdamse DeLaMar-theater, waar de voorstelling met Simone Kleinsma vorige maand ook in première ging. Kleinsma speelde dertig jaar geleden al in Sweeney Todd, in dezelfde rol als dit voorjaar; de pasteitjes bakkende Mrs. Lovett.

Met name Les Misérables werd door pers en publiek juichend ontvangen bij de terugkeer in Nederland. Na 1991 en 2008 is de oer-musical, gebaseerd op een boek van de Franse schrijver Victor Hugo, voor de derde keer in ons land te zien - dit keer in opgefriste vorm. De kaartverkoop gaat door het dak. Al voor de premièrevoorstelling waren meer dan 125.000 kaarten verkocht voor de musical, die op West End in Londen al sinds 1985 te zien is en daarmee de langstlopende productie in het Europese musicalwalhalla is.

Quote Veel mensen zeiden tegen ons: jullie zijn gek geworden dat je dit doorzet Hans Cornelissen

,,Wauw, wij als producten willen de jury heel hartelijk danken voor deze waardering. Het maken van Les Misérables was een zware, complexe en door de pandemie lange weg. Veel mensen zeiden tegen ons: jullie zijn gek geworden dat je dit doorzet. Sterker was onze overtuiging dat om het publiek te krijgen in de theaters, wij met het beste moesten komen dat dit genre te bieden heeft”, reageerde Hans Cornelissen op de winst van Les Misérables.

Naast de prijs voor de beste grote musical verlieten de makers het AFAS Circustheater op Scheveningen, waar het gala gehouden werd, ook met awards voor beste mannelijke hoofdrol in een grote musical (Freek Bartels), beste regie (Laurence Connor en James Powell), beste lichtontwerp (Paule Constable) en beste decorontwerp (Matt Kinley). In dat veelgeprezen decor zijn schilderijen verwerkt van Victor Hugo, die niet alleen een begenadigd schrijver was.

Opvallend

Sweeney Todd, over een bloeddorstige barbier in 19de-eeuws Londen, kreeg naast de prijs voor beste kleine musical ook awards voor de beste mannelijke hoofdrol in een kleine musical (de Vlaamse acteur Hans Peter Janssens), beste mannelijke bijrol (Samir Hassan), en beste geluidsontwerp (Maarten Houdijk). De musical, waarin het orkest vrijwel constant speelt, is een eerbetoon aan de in 2021 overleden componist Stephen Sondheim, die de muziek en liedteksten schreef voor de originele productie uit 1979.

Simone Kleinsma nam de prijs voor Sweeney Todd in ontvangst. ,,Wat een eer is dit. En wat zijn we hier ontzettend blij mee, maar vooral zo trots”, begon Kleinsma. ,,Het is voor de uitvoerenden een productie waar je echt je tanden in moet zetten. Het is een enorme klus. En het is ons gelukt in een zeer, zeer korte tijd. En het publiek heeft het omarmt en daarom zijn we zo trots.”

Naast de twee veelwinnaars vielen veel verschillende musicals in de prijzen op het gala, dat door AvroTros rechtstreeks werd uitgezonden op NPO1. Presentatoren Marlijn Weerdenburg en Frits Sissing konden makers van 9 verschillende musicals naar voren roepen als laureaten.

Blind Date kreeg drie prijzen: het was in de ogen van de vakjury de beste nieuwe Nederlandse oorspronkelijke musical, Brigitte Heitzer werd winnares in de categorie beste vrouwelijke hoofdrol in een kleine musical en Allard Blom werd geprezen voor beste script en dialogen. Vorige week werd bekend dat regisseur Johan Nijenhuis aan een verfilming van de musical werkt.

Grease kreeg twee awards: Esmée Dekker voor beste vrouwelijke bijrol en Daan Wijnands voor beste choreografie.

Opvallend was dat Aida slechts één prijs toebedeeld kreeg van de vakjury: die van beste vrouwelijke hoofdrol in een grote musical (Gaia Aikman). Disney probeert die vernieuwde vorm van de musicalklassieker voor het eerst uit in Nederland, om de productie daarna pas naar Broadway in New York te brengen. Aikman speelt in deze wereldpremière Aida, een Nubische prinses die gevangen wordt gehouden in Egypte.

Publieksprijs

Nog vier andere producties moesten het doen met één uitverkiezing. Voor zijn rol als kapelaan Odekerke in Dagboek van een Herdershond werd Joes Brauers geëerd met de award voor aanstormend talent. De Limburgse spektakelmusical was vorig jaar te zien in het MECC in Maastricht.

Zanger Stef Bos werd geprezen voor de liedteksten die hij schreef voor Checkpoint Charlie, een musical die draait om de bouw van de Berlijnse Muur en de gevolgen daarvan voor de bevolking in de stad.

Voor zijn aankleding van de castleden van Charlie and the Chocolate Factory werd Mattijs van Bergen beloond met de award voor beste kostuums.

Ook The Prom - van origine een musical, maar in ook bekend van de verfilming uit 2020 met onder anderen Meryl Streep in de cast - kreeg één prijs, voor beste vertaling (Jurrian van Dongen).

Ook het publiek was maandagavond aan zet bij de uitreiking van de prijzen: de publieksprijs ging naar Les Misérables, terwijl Assepoester via stemmen van de mensen thuis werd uitgeroepen tot beste familiemusical.

