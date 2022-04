Les Olympiades: Seksende Millennials hunkeren naar oprechte aandacht

Elfie Tromp schrijft ‘confronte­ren­de’ brief aan Rotterdam: ‘Laat ons gewoon onszelf zijn’

Rotterdam is niet meer wat het ooit was, vindt schrijver Elfie Tromp (36). In het tv-programma Brommer op Zee schreef ze een open brief aan haar stad. ,,Dit is een échte stad en dat moeten we zo houden’’, licht ze toe aan deze krant.

9:58