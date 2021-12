Lesbische nonnenfilm Benedetta van Paul Verhoeven met kerstdagen al online te zien

Half miljoen mensen zien documentai­re over zaak Tanja Groen

De nieuwe documentaire over de zaak Tanja Groen is gisteravond op NPO 1 door 499.000 mensen bekeken, meldt Stichting KijkOnderzoek. In het programma, Een kaarsje voor Tanja Groen, werd ook teruggekeken op het leven en werk van misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

9:30