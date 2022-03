Levchenko over koninklijke belofte: ‘Na de oorlog samen met Willem-Alexander naar Oekraïne’

Oekraïners praten met koningspaar over oorlog: ‘alle hulp is fijn, maar we hebben óók wapens nodig’

Het gezelschap dat op de thee ging bij het koningspaar was door de Oekraïense ambassade in Den Haag geselecteerd en vormt een dwarsdoorsnede van de circa 20.000 Oekraïners in ons land. Neem de 22-jarige Pavlo Radchenko uit Kiev, hij studeert internationale betrekkingen aan de Universiteit van Leiden. Nu helpt hij op de ambassade in Den Haag. ,,We hebben voornamelijk gepraat over wat de oorlog met ons, onze familie en vrienden in Oekraïne doet. De belangrijkste boodschap was: gewone mensen lijden elke dag en gaan dood.”