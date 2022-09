Leven omstreden Marco Kroon verfilmd: ‘Kan het erger voor hem? Ik denk het niet’

Kwetsbare Miljuschka Witzenhau­sen: ‘Ik heb nooit geleerd te communice­ren’

525.000 kijkers zagen gisteravond een kwetsbare Miljuschka Witzenhausen in het NPO 2-programma De Geknipte Gast. De tv-kok en presentatrice vertelde over hoe vrouwen in haar familie niet gerespecteerd werden. ,,Mannen in mijn familie hechten in eerste instantie geen waarde aan de mening of het gevoel van een vrouw.”

10 september