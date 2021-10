Levi van Kempen aan de slag als Boeing 737-piloot

Robert ten Brink speelt Sinter­klaas: ‘Angstig dat jongste kleinkinde­ren me herkennen’

6 oktober Het was ooit het idee van wijlen Bram van der Vlugt: Robert ten Brink zou die mijter eens moeten dragen. Het resultaat, De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje, is morgen te zien in de bioscoop. Deze site bezocht de set. ,,Hier ben ik voor het eerst van mijn leven afhankelijk van anderen.”