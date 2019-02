Liam Neeson onder vuur na opmerkelijke wraakactie

De acteur kwam er ooit achter dat een vriendin van hem was verkracht. Hij stelde haar een aantal vragen over de dader zoals over zijn huidskleur. Toen hij wist dat het om een zwarte man ging, ging hij er dagenlang op uit om de verkrachter te vinden.

Hij geeft toe dat hij zoveel wraakgevoelens had, dat hij elke zwarte man in elkaar wilde slaan. ,,Ik schaam me ervoor dat te moeten vertellen, maar ik hoopte in die week dat er ergens een zwarte hufter ruzie met me zou zoeken, zodat ik 'm af kon maken.”