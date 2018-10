Liam Payne boos op media: behandel vrouwen met meer respect

Payne reageert via Twitter op een bericht van Daily Mail, die bij een paparazzi-foto van de zanger met een vrouw schreef: Liam Payne arriveert bij het Rosewood Hotel in Londen met een mysterieuze vrouw...



,,In mijn team zitten veel getalenteerde, slimme en professionele vrouwen. Ik vind het niet oké dat zij in de media steeds romantisch aan mij worden gelinkt, alleen maar omdat ze naast me staan. Wordt het niet tijd dat we vrouwen met wat meer respect behandelen?", aldus de voormalig One Direction-zanger.



Eind juni maakten Liam en Cheryl Cole bekend dat hun relatie na twee jaar op de klippen was gelopen. De muzikanten vroegen privacy voor hun zeventien maanden oude zoontje. ,,Bear betekent alles voor ons", benadrukten ze.