'Liam Payne verliefd op steenrijk Instagrammodel'

Maya Henry is de dochter van multimiljonair Thomas Henry, een succesvolle letselschadeadvocaat uit het Amerikaanse Texas. Maya, die onder meer als model werkt voor Dolce & Gabbana, zou 5,1 miljoen euro waard zijn.

Liam en Maya werden vorige maand samen gesignaleerd tijdens een mode-evenement in Italië. Kort daarna werden ze feestend gezien aan boord van een jacht in Cannes en afgelopen week zouden de twee een date hebben gehad in het exclusieve Londense hotel Bulgari.