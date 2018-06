Lichaam Anthony Bourdain nog in Frankrijk

De uitvaart van Anthony Bourdain laat voorlopig nog even op zich wachten. Het lichaam van de overleden chefkok en televisiepresentator is nog altijd niet vrijgegeven door de Franse autoriteiten.

Met name Gladys Bourdain, de 83-jarige moeder van Anthony, is hier niet over te spreken, zo meldde ze aan The Post On Sunday. ,,Ze zullen zijn lichaam de komende dagen niet verschepen vanwege wat formaliteiten. Maar ja, dat kan ook niet anders in een 'c'est la vie' land. Ik heb hier vijf jaar gewoond en niets gaat hier snel," aldus Gladys.

Ook liet ze weten dat de begrafenis geheel in handen is van Ottavia Busia Bourdain, de vrouw van wie Anthony al een poosje gescheiden leefde. ,,Ook al leefden ze apart, zij bepaalt wat er gaat gebeuren. We hebben heel veel met elkaar gesproken de afgelopen dagen en ik weet zeker dat zij hier net zo stuk van is als dat ik ben."