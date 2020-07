Lieke poseert in Baywatch-badpak en verliefde Barbie voert vriend sushi

The Voi­ce-win­naar Dennis van Aarssen treedt op in Afas Live

15:19 The Voice of Holland-winnaar Dennis van Aarssen treedt 18 juli op in Afas Live in Amsterdam. Het is voor het eerst dat de zanger uit Spijk weer een optreden heeft, nadat al zijn afspraken werden geannuleerd vanwege het coronavirus. ‘Eindelijk kan ik weer aan de slag’.