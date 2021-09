Lieke van Lexmond in tranen na optreden Dorine (81), maar Gerard stuurt haar weg: ‘Ik móét kiezen’

video809.000 kijkers zagen gisteravond hoe Gerard Joling lijnrecht tegen het advies van de andere coaches in ging bij The Voice Senior . Zijn collega’s waren diep onder de indruk van het optreden van de Haagse Dorine Bijl (81) en gunden haar een plek in de finale, maar Gerard stuurde de innemende zangeres naar huis. ,,Ik móét kiezen.’’

De emotie hing dik in de lucht toen de chansonnière de laatste woorden zong van Toon Hermans’ Als de liefde niet bestond. De coaches gaven haar een staande ovatie en presentatrice Lieke van Lexmond had de tranen in haar ogen staan. ,,Je krijgt iedereen aan het huilen’’, zei ze. Wat heb je dit ontzettend mooi gedaan.’’

Daar was coach Frans Bauer het mee eens. ,,Eigenlijk heb je niets meer nodig dan Dorine, een microfoon, dat is het’’, zei hij. ,,Dan komt het op je af, dan word je omarmd door een verhaal. Maar buiten dat, ook door haar persoonlijkheid. Want er staat toch maar even een dame van 81 lentes, die staat ons een verhaal te vertellen waar we kippenvel van krijgen.’’

Volledig scherm Dorine deed veertien jaar geleden al eens mee aan X Factor. © RTL

Zijn advies in de zogenoemde knock-outs was duidelijk: Dorine verdiende een plek op de bank, oftewel een ticket richting de finale. Ilse DeLange pleitte daar ook voor. ,,Doordat ze zo’n bijzonder mens is, kan ze op deze bijzondere manier dit lied vertolken’’, zei ze. ,,Het is zo’n ontzettend mooi liedje en ik vind hoe u dat vertolkt... wauw, dat vind ik heel mooi.’’

Volledig scherm Lieke van Lexmond had de tranen in haar ogen na het optreden van Dorine. © RTL

Frans, Ilse en collega Angela Groothuizen richtten hun blik verwachtingsvol op Gerard, de coach van Dorine die de knoop moest doorhakken. ,,Ik vind het ongelofelijk lastig’’, begon hij. ,,Elk woord dat je zong, ik geloofde je, prachtig mooi. Ik respecteer je en ik vind je een heerlijk mens, je bent ook een hele knappe vrouw. Maar daar heb je allemaal niks aan, dit verhaal.’’

Joling had de raad van zijn collega-coaches aangehoord, maar ging er niet in mee. ,,Ik móét kiezen. En ik weet wat ik op mijn bank heb zitten en waar ik nog heel veel dingen mee kan. En met alle respect, lieve, lieve Dorine, geef ik je geen stoel. Maar ik geef je wel een hele dikke knuffel.’’

Volledig scherm Gerard Joling ging lijnrecht in tegen het advies van zijn collega's. © RTL

De 81-jarige zangeres vond het jammer, maar kan ermee leven. Ze had immers een lied gezongen dat ze het publiek graag wil meegeven. ,,Ik heb mijn boodschap [overgebracht]. Dat meen ik ook heel heftig, dat het toch om liefde gaat. Als je oud bent, dan overzie je dat en dan is het fijn dat je dat gewoon mag laten horen, dus het is helemaal goed.’’

Begonnen in de oorlog

Dorine, de oudste vrouwelijke deelnemer van de RTL 4-talentenjacht dit jaar, liet bij haar auditie onlangs alle vier de stoelen draaien. Ze begon als kind met zingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen haar kamer ’s avonds aardedonker was en ze een manier zocht om in slaap te komen.

Ze had altijd gedroomd er geld mee te verdienen, maar haar ouders zagen liever dat ze ‘een vak leerde’. Ze werd uiteindelijk logopedist. Veertien jaar geleden deed ze wel mee aan X Factor, waar ze vijfde werd. Ze nam die deelname minder serieus en sprak nadien van ‘een hoop gedoe en lawaai om niets’.

