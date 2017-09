Lieke van Lexmond veinst hartinfarct voor vrouwencampagne

Scarlett Johansson officieel gescheiden

7:35 Scarlett Johansson en Romain Dauriac zijn officieel gescheiden, zo laat het koppel in een verklaring weten aan Us Weekly. Johansson en Dauriac, die samen een 3-jarige dochter hebben, trouwden in oktober 2014 in het diepste geheim. De bruiloft vond kort na de geboorte van Rose Dorothy plaats.