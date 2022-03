Liesbeth Staats en Kees Dorresteijn nieuw middagduo bij BNR Nieuwsradio

Liesbeth Staats is iemand met veel journalistieke ervaring. Ze was een van de gezichten van Brandpunt en maakte jarenlang reportages in binnen- en buitenland. Sinds augustus maakte ze al een programma bij BNR. ,,Ik kijk ontzettend uit om iedere middag van maandag tot en met donderdag het nieuws van de dag bespreken”, reageert ze.



Kees Dorresteijn is een relatief nieuwe naam. Eerder was hij werkzaam bij NPO Radio 1. De laatste jaren was hij te horen als tech-redacteur in de ochtend bij BNR en maakte hij een succesvolle podcast Vraag het Gommers met Diederik Gommers. Ook presenteerde hij al het programma BNR Breekt voor de radiozender.