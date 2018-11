Lieve homo’s, maak Johan Derksen niet zo belangrijk

Ik heb lang getwijfeld of ik dit stukje wel zou tikken. Want ik vind dat de heren van VI al genoeg aandacht krijgen. Net als al die zogenaamde #ophef op Twitter, dat totaal geen afspiegeling is van Nederland. En als ik dát opschrijf, is dat eigenlijk schijnheilig, want dan doe ik wat ik juist niet wil: nog meer olie op het vuur gooien en zo’n uitspraak van Johan Derksen veel te serieus nemen.