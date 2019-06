‘Lieve Mona’ neemt afscheid: Er zijn geen opties meer

Voor Kessels, die bij het grote publiek vooral bekend werd als de biechtmoeder van het weekblad Story met haar rubriek Lieve Mona, is Facebook een bijzonder medium geworden. Ze bouwde, zo schrijft ze, een band op met mensen die ze echt kent en mensen die ze slechts via Facebook kent. ‘Een warm nest. Voor mij tenminste. Mensen die je humor, je voorkeuren delen... Mensen die via Messenger berichtjes sturen waarin lief en leed, of zomaar een spontane groet’, begint ze haar verhaal.



Waarom dan dit bericht, geeft ze haar lezers alvast een voorzetje. ‘Geen leuk bericht. Maar ik wil niet zomaar ‘in de lucht’ verdwijnen zonder afscheid te nemen van al diegenen die me zo vaak een glimlach hebben bezorgd of een fijn gevoel van herkenning’, schrijft ze. Kessels vervolgt: ‘Ik ga het helaas niet meer redden. De laatste dagen ben ik in een stroomversnelling, een maalstroom terecht gekomen die alles verandert. Twee jaar heb ik gevochten tegen een ziekte, waartegen nauwelijks te vechten valt. De insiders weten het. Ik BEN een vechter. Maar nu zijn er geen opties meer.’