'Lifterbitch' berooft Paris Jackson

Knockouts The Voice populairst op vrijdagavond

11:22 Ruim 2,1 miljoen kijkers hebben gisteravond gekeken naar The Voice of Holland op RTL 4. De eerste knockouts-ronde van dit seizoen was daarmee veruit het best bekeken programma, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Alleen het Achtuur Journaal werd net iets beter bekeken.