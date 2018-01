Lil' Kleine en Paul de Leeuw in line-up Vrienden van Amstel Live

Moeder van jongetje H&M-rel reageert: 'Maak hier toch niet zo’n heisa over'

11 januari Een zwart jongetje in een trui met het opschrift ‘Coolest monkey in the jungle’: meer was er niet nodig om een storm van protest tegen H&M te lanceren. De moeder van het kind laat nu zelf weten dat ze alle heisa flink overdreven vindt.