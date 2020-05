Lil’ Kleine is multimiljonair en Gwen propt haar billen in een broek

showbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Even geen Gwen van Poorten in bikini, maar gewoon in een broek. ‘Je moet jezelf blijven vernieuwen he?’, grapt de presentatrice.

Dat Sylvie Meis een fanatieke TikTokker is is inmiddels geen geheim meer. Ook vandaag showt ze haar acteerkunsten in een filmpje.

Rapper Lil’ Kleine heeft zichzelf vandaag gekroond tot multimiljonair.

Chantal Bles blikt vandaag terug op negen heftige jaren met haar man Robert Doornbos. ‘Maar nooit zijn we elkaar kwijt geraakt. We bleven elkaar vasthouden’, schrijft de blondine.

Schokkend: de vader van Birgit en Katja Schuurman ging door het leven als Super Mario.

Hallelujah! Het is Ellie ‘etherdiscipline’ Lust gelukt een afspraak bij de kapper te maken.

Het duurt even voordat je op blote voeten op een houten stoel kan gaan zitten, aldus Robin Martens.

Jamie Trenité zou het liefst heel veel dieren meenemen naar de studio van onze nieuwsbulletins.

Milou, het liefje van boer Bastiaan uit Boer Zoekt Vrouw, doet met voormalig rivaal Elise niet aan 1,5 meter-regels.

Regisseur Jon Karthaus heeft vrouw en kinderen alleen gelaten voor een ‘sneak-actie’.

De kans dat Marco Borsato deze zonnige kiek van zijn ex Leontine heeft genomen in de overvolle tuin van hun Gooische villa, is zeer klein.

Modeontwerper Janice en Koffietijd-presentatrice Pernille La Lau zijn lyrisch over hun gecustomizede mondkapjes.

Jan Versteeghs dochter Lulu Keesje kijkt ernaar uit haar opa weer te mogen knuffelen.

In de categorie ‘too much information’: Marieke Elsinga houdt niet van mannen die slapen onder een Spiderman-dekbed.

Manuel Venderbos vindt dat zijn moeder fan was van lelijke motiefjes.