‘Lil Kleine is oprecht, dat zie je aan zijn wenkbrauwen’

Lil Kleine betuigt spijt vanuit Thailand: ‘Ik heb verkeerde dingen gedaan’

Lil Kleine ziet in dat hij op een ‘ongezonde’ en ‘verkeerde’ manier heeft geleefd. Dat laat de rapper, die wordt verdacht van een (poging tot) zware mishandeling van zijn vriendin Jamie Vaes, vandaag weten in een video op Instagram. Daarin betuigt hij ook spijt. ,,Ik heb heel veel mensen pijn gedaan en gekwetst en dat had nooit mogen gebeuren.”

31 maart