Lil' Kleine maakt zeldzame naam zoontje bekend

De moeder van het kindje is de 29-jarige Jaimie Vaes, met wie Scholten sinds 2017 samen is. Het stel was van plan deze zomer te trouwen, maar de bruiloft werd vanwege de zwangerschap uitgesteld. Vorige maand gaf Jaimie toe dat ze het tijdens de eerste maanden van haar zwangerschap moeilijk had. De hormonen sloegen in ‘als een bom’. ,,Ik wist natuurlijk wel dat ik daar last van kon krijgen, maar had geen idee dat ze ook mijn gedachtes zo konden beïnvloeden. Ik heb me echt minder happy gevoeld. Onzeker ook’’, vertelde ze openhartig aan Vrouw.