Lil Kleine mag van Jaimie zijn zoontje (3) zien, maar wel onder háár voorwaarden

Sinds hun heftige scheiding bijna een jaar geleden heeft rapper Jorik Scholten (Lils echte naam) zijn 3,5 jaar oude zoontje niet meer gezien. De artiest eist nu via de rechter in Den Haag een omgangsregeling met zijn zoontje. Vaes staat daar niet onwelwillend tegenover, maar heeft wel de nodige voorwaarden, laat haar advocaat Kim Beumer weten: ,,Zij wil bijvoorbeeld dat er een plan voor een omgangsregeling wordt gemaakt door mensen met verstand van zaken, die dit gaan begeleiden.” Volgens Beumer wil Lil Kleine helemaal geen contact met Jaimie. ,,Dat kan natuurlijk niet als het om het kind gaat.”

De kleine Lio heeft zijn vader ondertussen al bijna een jaar niet meer gezien. Het jongetje heeft nu weinig herinneringen aan z'n vader. Ook daarom is professionele hulp nodig, om een eventuele omgang tussen vader en zoon op de juiste manier weer op gang te krijgen. ,,En als er sprake gaat zijn van een omgangsregeling, moet het stabiel zijn. Niet dat het een paar weken goed gaat en dan ineens weer niet”, aldus Beumer. ,,Jaimie weet ook dat Jorik altijd een rol in haar leven gaat spelen want hij is de vader van haar kind. En ze realiseert zich dat het voor een kind goed is als de vader in beeld is. Maar we hebben wel onze voorwaarden en we wachten nu rustig af.”

Omdat het om een minderjarig kind gaat, is de behandeling van de zaak deze middag in Den Haag achter gesloten deuren. Het is onduidelijk wanneer de rechter uitspraak gaat doen.

‘Ouderlijk gezag niet aan gedacht’

Jaimie Vaes voedt momenteel de kleine Lio alleen op. Vader Jorik heeft het jongetje wel erkend als zijn kind, maar heeft geen ouderlijk gezag. Dat hadden beide ouders na de geboorte moeten regelen. Volgens de advocaat van Jorik Scholten weigerde Vaes dat hij ouderlijk gezag zou krijgen. Volgens advocaat Beumer hebben ze er destijds gewoon niet aan gedacht.

Dat de relatie tussen de twee BN’ers momenteel zeer slecht is, is geen geheim. Scholten werd half februari 2022 aangehouden nadat beelden naar buiten waren gekomen waarop te zien was dat hij Vaes met haar hoofd tussen een autodeur klemde. De rapper zat drie nachten vast. Vlak na dat incident brak Vaes met Lil Kleine. Zij liet later in een interview op televisie weten dat zij aangifte tegen haar ex had gedaan. Die zaak loopt nog.

Half november vochten beiden voor de rechtbank in Amsterdam een juridisch gevecht over drie dure horloges en de nodige huishoudelijke spullen. Jaimie Vaes won die zaak grotendeels. Tijdens die zaak werd pijnlijk duidelijk dat de verhoudingen tussen beiden bijzonder slecht zijn. In de hal van de rechtbank bleven ze ver uit elkaar. Tijdens de behandeling van de zaak werden de nodige stekeligheden uitgewisseld en bleek dat zij zelfs een mes en een briefje bij hem thuis zou hebben achtergelaten met de tekst ‘Go fuck yourself'.

Volledig scherm Jaimie Vaes met zoontje Lio, die ook te zien is in haar realityserie 'Jaimie: In The Vaes Lane’. © Discovery+