Lil Kleine met peperdure champagne en telefoon in auto: Rij veilig

Normaal gesproken zwijmelen fans van de rapper, echte naam Jorik Scholten, weg bij foto's waarop hij zijn luxe levensstijl deelt. Op de foto van vandaag is te zien hoe Lil Kleine aan de bestuurderskant van de auto onderuit gezakt zit. In zijn rechterhand heeft hij de kostbare fles champagne in zijn handen, in zijn linkerhand zijn iPhone.



Echter valt de boodschap van Lil Kleine niet in goede aarde bij al zijn volgers. Hoewel het bericht hoogstwaarschijnlijk satirisch is bedoeld, zijn de reacties niet mis.



,,Ik weet dat je dit waarschijnlijk niet leest en dit is geen schreeuw om aandacht, maar ik zie dit en mijn vader is gister verongelukt met de auto", reageert een emotionele volger. Iemand anders: ,,Je zegt 'drive safe' maar houdt alcoholische drank in je handen vast" en ,,Zei hij met een fles in zijn hand en telefoon in zijn andere hand", gevolgd door een verwarde emoticon.