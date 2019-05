Lil’ Kleine naar Talpa: ‘John de Mol is mijn grote voorbeeld’

,,John is altijd een voorbeeld voor mij geweest, dus ik ben heel dankbaar dat ik intensief met hem kan samenwerken en we een platform ontwikkelen waar jongeren inspiratie uit kunnen putten om alles uit zichzelf te halen", zegt Lil Kleine, de artiestennaam van Jorik Scholten, in een reactie.

Ook John de Mol is content met zijn nieuwe aanwinst. ,,Het is fantastisch om met een talent als Jorik samen te werken en keer op keer te ervaren wat een inspirator hij voor jongeren is. Het zou me niets verbazen als de energie die ik ervaar bij de ontwikkeling van het nieuwe merk een duidelijke voorbode is van het plezier dat jongeren er straks aan gaan beleven."