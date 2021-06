Lil’ Kleine onder vuur: cursisten van zijn ‘Street Academy’ voelen zich opgelicht

De opleiding, waaraan de rapper zijn naam heeft verbonden, zou dé manier zijn om je carrière goed van start te laten gaan. Bovendien werd de cursisten beloofd dat ze intensief contact zouden krijgen met de juiste mensen, dat ze begeleid zouden worden en gebruik mochten maken van invloedrijke mensen. Die beloftes blijken bij lange na niet te zijn nagekomen, stellen zeventien boze deelnemers nu. De lessen die ze wel kregen, bestonden vooral uit filmpjes en interviews.



‘Van de overige beloftes is zelfs helemaal niets nagekomen, aangekondigde events hebben niet plaatsgevonden ondanks herhaalde toezeggingen, er wordt niet gereageerd op vragen daarover, er wordt niet gereageerd op demo’s, er worden geen contacten gelegd met de sleutelfiguren zoals toegezegd… en ik kan nog tien pagina’s vullen met andere voorbeelden van situaties waarin jullie ernstig tekortschieten’, stelt advocaat mr. Ankeveen in een brief, die in handen is van Quote.



De cursisten eisen nu hun 2000 euro terug. Als ze begin juli niets hebben ontvangen, zullen ze verdere stappen ondernemen.



Het blad legde overigens al eerder een bom onder de succesopleiding van Lil’ Kleine. Een van hun journalisten ging undercover en kwam daar tot de conclusie dat het geld ‘slecht besteed’ was.