Lil’ Kleine pronkt met peperdure tassen en Yolanthe geniet van het leven

Patricia Paay verlaat ziekenhuis en ziet eindelijk hondjes weer: ‘Geluk is onbeschrij­fe­lijk’

Patricia Paay (72), die onlangs met heupproblemen werd opgenomen in het ziekenhuis, heeft voor het eerst in lange tijd weer haar hondjes Zwabber en Lilliy kunnen knuffelen. De viervoeters zijn als kinderen voor haar, dus het weerzien was beladen. ‘Ik kan bijna niet met woorden uitdrukken hoe gelukkig mij dat maakt’, schrijft ze op Instagram.

26 november