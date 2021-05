‘Lil Kleine vast op Ibiza na incident met Jaimie Vaes’

De kamer van het stel zou daarnaast zijn vernield. Agenten hebben de artiest, die zich ergens in het pand zou hebben verstopt, vervolgens meegenomen. Dat zeggen ooggetuigen tegen De Telegraaf . Sindsdien zit hij in de cel.

Het vermeende incident vond plaats in het gloednieuwe hotel Oku in San Antonio. Daar zijn meerdere BN’ers aanwezig vanwege een openingsfeest van dit weekend. Gisteravond deelde de rapper nog twee stories vanuit Ibiza op Instagram. De ene was een zwart scherm met de tekst ‘done’, de andere een foto met zijn vriendin. ‘Voor altijd de mijne’, schreef hij erbij, met een hartjes- en slotjesemoji.



