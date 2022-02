Lil Kleine vrijgelaten in afwachting van onderzoek naar vermeende mishandeling

Titanic en Fifty Shades populair kijkvoer met Valentijn

We krijgen maar geen genoeg van de tragische romance tussen Leonardo DiCaprio en Kate Winslet in de evergreen Titanic. De film uit 1997 staat hoog (plaats 3) op het lijstje met best bekeken titels tijdens Valentijnsdag 2021 op Pathé Thuis, zo laat de streamingdienst weten. De liefdesbeslommeringen van de tieners Tessa en Hardin in After we collided voeren die top 10 aan en ook de erotische Fifty Shades-reeks blijft mateloos populair.

