Lil’ Kleine zet verloofde in het zonnetje: ‘Zal er altijd voor je zijn’

Alerte volgers van Lil’ Kleine en Jaimie merkten enkele weken geleden op dat het stel elkaar niet meer volgde op Instagram. De alarmbellen gingen meteen rinkelen, want in veel gevallen wijzen dat soort details op relatieproblemen. Het duurde dan ook niet lang tot de eerste geruchten de ronde deden: de twee zouden niet langer een stel zijn. Het management van de rapper verwees dat gerucht naar het rijk der fabelen.



Het blijkt nog helemaal koek en ei tussen de tortelduifjes te zijn, want vandaag zet Lil’ Kleine zijn verloofde en de moeder van zijn kind in het zonnetje. De rapper schrijft dat hij lange, romantische teksten achterwege wil laten, maar wel ontzettend veel van Jaimie houdt. ‘Ik wil even zeggen dat je mijn maatje bent, mijn vrouw, en de beste mama ooit. Tot de laatste dag dat ik leef zal ik er voor je zijn en voor je klaar staan! Hou van je schat’, luidt het onderschrift bij een foto waarop het stel te zien is.



Lil’ Kleine en Jaimie zijn sinds 2017 samen. In juni 2019 maakte de rapper tijdens het 7th Sunday Festival bekend vader te zijn geworden. De twee waren van plan vorig jaar te trouwen, maar de bruiloft werd vanwege de zwangerschap uitgesteld.