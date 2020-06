Lili Reinhart: ik ben een trotse biseksuele vrouw

Voormalig boy­band-zan­ger Chris Trousdale (34) overleden aan coronavi­rus

3 juni De Amerikaanse zanger Chris Trousdale, vooral bekend van de boyband Dream Street, is gisteren overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat bevestigt een familielid aan TMZ. De pas 34-jarige Trousdale stierf in een ziekenhuis in Burbank, Californië.