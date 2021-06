Lilibet is ‘liefdevol eerbetoon’ aan queen Elizabeth, maar dat vindt niet iedereen

Een ‘liefdevol eerbetoon’ (Daily Mail) of een ‘ontroerende verwijzing’ (The Sun): waar de Britse pers de afgelopen jaren soms snoeihard was rondom prins Harry (36) en zijn vrouw Meghan Markle (39), oordelen de tabloids nu liefdevol over de naam dat het jongste achterkleinkind van koningin Elizabeth heeft gekregen van haar ouders.

Lilibet is de bijnaam van de Queen, die zichzelf als dreumes zo noemde omdat ze struikelde over haar naam. Haar grootvader, koning George V, ‘imiteerde’ dat liefkozend en de ouders en zus Margaret namen het over. Later werd het ook de favoriete koosnaam van wijlen prins Philip voor zijn vrouw. Elizabeth zou de naam zelf ook nog steeds gebruiken, maar slechts voor een zeer select clubje mensen. Zo zouden haar zoon prins Charles en kleinzoons William en Harry de naam niet gebruiken.

Bij het overlijden van haar moeder ondertekende Elizabeth het kaartje bij de bloemen met: ‘In liefdevolle herinnering, Lilibet’. Een handgeschreven briefje dat ze achterliet bij de kist van haar man Philip, die eerder dit jaar overleed, ondertekende ze eveneens met haar bijnaam.

Olijventak

Dat Harry en Meghan hun dochter nu zo noemen, wordt door Daily Mail gezien als een olijftak, oftewel een verzoenend gebaar, na het explosieve interview dat het stel enkele maanden geleden gaf aan Oprah Winfrey. Daarin beschuldigden ze het Britse koninklijk huis onder meer van racisme, al benadrukte Harry wel dat zijn band met zijn grootmoeder goed is. Naar verluidt had het stel Buckingham Palace vooraf ingelicht over het idee om hun dochter naar de koningin te vernoemen.

Toch zijn enkele opiniemakers kritisch. De Britse journalist Piers Morgan, die nadrukkelijk geen fan is van Markle, noemt het ‘ironisch’ dat het koppel hun dochter hebben vernoemd naar de Queen. Dat schrijft hij in een open brief in de Daily Mail. ,,Dat ze hun dochter Lilibet Diana genoemd hebben, wijst er enkel op dat ze zich aan hun positie als royalty willen vasthouden, ook al zijn ze zelf uit The Firm gestapt.” Toch zet hij de deur open voor enige positiviteit: ,,Ach, misschien is dit hun manier om een olijftak uit te steken de koninklijke familie. Ik heb zelf vier kinderen, dus ik vind dat je na een geboorte niet té veel negatieve commentaar mag geven.”

Quote Ik vind het persoon­lijk nogal onbeleefd tegenover haar om die naam aan hun dochter te geven. Angela Levin

Royaltywatcher en biograaf Angela Levin wist niet wat ze hoorde toen ze de naam van het kindje vernam, zo vertelde ze in de talkshow Good Morning Britain. ,,Ik vind het persoonlijk nogal onbeleefd tegenover haar om die naam aan hun dochter te geven. Niet vanwege de naam zelf, maar vanwege de situatie waarin het koppel nu zit. Na alles wat er gebeurd is tussen Harry, Meghan en de koninklijke familie is dit niet schattig, maar pijnlijk. Elizabeth zal vast denken dat het om een list gaat, waarmee ze alweer willen kapitaliseren op Harry’s afkomst als royal. Het naampje was inderdaad erg privé. Zelfs haar zoon, prins Charles, zou haar nooit zo noemen. Tientallen jaren was prins Philip de enige die haar zo aansprak. Een kind Lilibet noemen vlak na zijn dood... Ik hoop vurig dat ze dit op voorhand met de Queen hebben besproken.”

De tweede naam van het meisje, Diana, stond steevast bovenaan bij de wedkantoren. Diana, de moeder van prins Harry, verongelukte in 1997. Ze zou volgende maand 60 jaar worden. Harry en Meghan verwezen al eerder nadrukkelijk naar Lady Di: zo maakten ze deze zwangerschap bekend op Valentijnsdag, net als Diana destijds op 14 februari bekendmaakte in verwachting te zijn van Harry.

Volledig scherm Een kamer in het geboortecentrum van het Santa Barbara Cottage Hospital. © Cottage Health

Lili is het eerste achterkleinkind van Elizabeth dat in het buitenland is geboren. Het meisje werd vrijdag 4 juni om 11:40 uur plaatselijke tijd geboren in het Santa Barbara Cottage Hospital in de Amerikaanse staat Californië, een minuut of tien rijden van het huis van Harry en Meghan in Montecito. Het is een privéziekenhuis, en hoewel er een jacuzzi is voor bevallende vrouwen, is het bij lange na niet zo luxueus als het iets verder weg gelegen Cedars-Sinai Medical Centre, dat bekendstaat als het ziekenhuis van de sterren.

Schommelstoel

In het Santa Barbara Cottage Hospital worden elk jaar 2400 baby’s op de wereld gezet. Elke kamer heeft wifi en een grote videomonitor. Op de website staat dat aanstaande moeders hun maaltijden kunnen bestellen van een menu en snacks kunnen nuttigen uit de voorraadkast. Elke ‘geboortekamer’ heeft ook een ligstoel, een schommelstoel en een sofa, naast een groot bed met ‘veel kussens voor comfort’.

Het ziekenhuis, dat geen winstoogmerk heeft, werd in 1888 opgericht door vijftig vrouwen die vonden dat er betaalbare zorg in de buurt moest komen. Het gebouw, in 2012 herbouwd in Spaans koloniale stijl, werd ‘recent’ verkozen tot mooiste van het land, met uitzicht op bergen en de skyline van Santa Barbara.

Een bevalling in het ziekenhuis kan aardig in de papieren lopen: een keizersnede kost 23.000 euro, maar dat is geen opmerkelijk hoge prijs in de Amerikaanse staat. De Universiteit van Californië becijferde enige jaren geleden dat een keizersnee - de ‘duurste’ soort bevalling - wel 58.000 euro kan kosten.

Meghan en Lili zijn inmiddels thuis. Prins Harry heeft vaderschapsverlof opgenomen, zo laat hun stichting Archewell weten. Het gezin wil liever geen cadeautjes ontvangen. ‘Aan diegenen die vragen hebben over het versturen van geschenken, willen we vragen deze organisaties te steunen die voor vrouwen of meisjes werken’, schrijft het koppel in het geboortebericht op de site van Archewell. Het gaat daarbij om de organisaties Girls Inc., Harvest Home, Camfed en de Myna Mahila Foundation.

